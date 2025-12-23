La Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino si ferma per pochi giorni in occasione delle feste natalizie, ma il calendario prevede ancora un appuntamento per il settore maschile prima di Capodanno. Sabato 27 dicembre Livigno farà il suo debutto assoluto nel circuito maggiore, prendendo il posto di Bormio (sede a febbraio delle gare olimpiche) e ospitando un superG. Il Piccolo Tibet sarà teatro di una gara secca, con l’Italia che proverà a recitare un ruolo da protagonista nella velocità dopo gli ottimi risultati raccolti nella tre giorni della Val Gardena. Il direttore tecnico Max Carca ha convocato nove atleti per l’occasione: Marco Abbruzzese, Benjamin Alliod, Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer, Dominik Paris, Max Perathoner e Florian Schieder. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, i convocati dell’Italia per il superG di Livigno. Si accende la lotta interna verso le Olimpiadi

