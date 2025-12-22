Sci alpino i possibili convocati dell’Italia per le Olimpiadi A rischio un insospettabile…

Prosegue il conto alla rovescia verso i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, appuntamento clou della stagione per uno sport come lo sci alpino. L'Italia ha vissuto sin qui un mese di dicembre molto positivo tra gli ottimi risultati di Alex Vinatzer nelle specialità tecniche e la grande crescita della squadra nella velocità con tanti protagonisti diversi in grado di piazzare almeno un exploit in Coppa del Mondo. Ad oggi, quando manca poco meno di un mese alla conclusione del periodo di qualificazione a cinque cerchi, sarebbero solamente 9 gli uomini italiani convocabili per le Olimpiadi di casa sulla pista Stelvio a Bormio.

