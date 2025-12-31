Sono state annunciate le atlete convocate per le gare di sci alpino a Kranjska Gora, in programma nel primo fine settimana del 2026. La selezione italiana comprende Anna Trocker, mentre Giada D’Antonio non farà parte del team. Le competizioni prevedono uno slalom gigante sabato 3 e uno slalom speciale domenica 4, offrendo un primo assaggio di attività agonistica internazionale per la stagione invernale.

Comunicato il novero delle convocate per quanto riguarda il contingente dell’Italia in gara a Kranjska Gora, dove nel primo fine settimana del 2026 sono in programma uno slalom gigante (sabato 3) e uno slalom speciale (domenica 4). Diversi i dettagli interessanti da rimarcare. Innanzitutto, nel gigante ci sarà la presenza di S ofia Goggia, Lara Della Mea, Asja Zenere, Ilaria Ghisalberti, Giorgia Collomb, Alice Pazzaglia, Ambra Pomarè, Laura Steinmair e Anna Trocker. Significativo il segnale circa quest’ultima, che ha sfiorato di pochissimo la seconda manche a Semmering alla prima volta in Coppa del Mondo e su una pista al limite dell’indecoroso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, le convocate dell’Italia per Kranjska Gora: c’è Anna Trocker, non Giada D’Antonio

Leggi anche: Giada D’Antonio e Anna Trocker debuttano in Coppa del Mondo! L’Italia punta sulle giovani: le convocate per Semmering

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Nor-Am 2025 in DIRETTA: superlativa vittoria di Anna Trocker! Fuori Giada D’Antonio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sci alpino i convocati dell’Italia per il superG di Livigno Si accende la lotta interna verso le Olimpiadi; Slittino alpino i convocati dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo in Val Passiria; Tuffi i convocati dell’Italia in collegiale a Roma dopo le feste di Natale | via al nuovo corso Pellacani e Santoro negli USA.

Sci alpino, le convocate dell’Italia per Kranjska Gora: c’è Anna Trocker, non Giada D’Antonio - Comunicato il novero delle convocate per quanto riguarda il contingente dell'Italia in gara a Kranjska Gora, dove nel primo fine settimana del 2026 sono ... oasport.it