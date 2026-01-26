sci alpino franzoni entra nella leggenda vinatzer torna in crisi weekend agrodolce per della mea

Nel weekend della Coppa del Mondo di sci alpino, Giovanni Franzoni si è affermato come protagonista, consolidando la sua presenza tra i atleti di rilievo. Mentre Vinatzer attraversa un momento di difficoltà, Della Mea affronta un fine settimana caratterizzato da alti e bassi. Un quadro di competizioni che riflette l’andamento delle stagioni, con protagonisti e sfide diverse sul campo.

Il fine settimana della Coppa del Mondo di sci alpino ha visto Giovanni Franzoni essere ancora il principale protagonista, entrando direttamente nella leggenda. Da Wengen a Kitzbühel, il bresciano ha saputo ripetersi e ha trionfato in discesa libera sulla mitica Streif. Un trionfo che pesa, perché arriva dopo il podio in Val Gardena sulla Saslong, il successo in superG e il terzo posto in discesa sulla Lauberhorn. La certezza è quella che l’Italia ha trovato un campione vero. Con risultati di questo livello è inevitabile che crescano attesa e pressione, soprattutto in prospettiva olimpica. Ora lo sguardo si sposta sulla Stelvio di Bormio, un’altra pista tecnica, selettiva e spettacolare. 🔗 Leggi su Oasport.it

Coppa del Mondo, Franzoni nella leggenda dello sci alpino: vince in discesa a KitzbuhelIl 24 gennaio 2026, a Kitzbühel, Giovanni Franzoni ha conquistato la vittoria in discesa nella Coppa del Mondo di sci alpino.

IL RAFFAELLO DELLA STREIF! Giovanni Franzoni vince la discesa di Kitzbuehel ed entra nella leggenda!Giovanni Franzoni ha conquistato la vittoria nella discesa libera di Kitzbuehel, sulla celebre pista della Streif.

