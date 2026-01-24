IL RAFFAELLO DELLA STREIF! Giovanni Franzoni vince la discesa di Kitzbuehel ed entra nella leggenda!

Giovanni Franzoni ha conquistato la vittoria nella discesa libera di Kitzbuehel, sulla celebre pista della Streif. Con questa prestazione, si è affermato come uno dei atleti più promettenti dello sci alpino italiano, entrando di diritto nella storia delle competizioni di alta quota. La sua gara testimonia l’impegno e la qualità tecnica che contraddistinguono gli atleti di livello internazionale.

Giovanni Franzoni entra nella leggenda dello sci alpino italiano e conquista la vittoria nella discesa libera di Kitzbuehel sulla mitica Streif. Dopo aver trionfato a Wengen in superG, Franzoni aggiunge un nuovo successo in uno degli altri templi della velocità. Si tratta della prima affermazione in carriera nella specialità per il bresciano, la seconda in Coppa del Mondo. L'Italia torna così a festeggiare la vittoria a Kitzbuehel in discesa, sette anni dopo l'ultima vittoria di Dominik Paris. Il nativo di Manerba del Garda completa un trittico da sogno se si considera il podio ottenuto anche in Val Gardena sulla Saslong.

