Sci alpinismo | ad Andorra si fa sul serio per la Coppa del mondo e per le Olimpiadi

Ad Andorra si svolge un evento importante per lo sci alpinismo, con due giorni dedicati alla Coppa del mondo ISMF e alla preparazione alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, in cui la disciplina farà il suo debutto olimpico. L’appuntamento, in programma tra il 19 e il 21 febbraio, rappresenta un momento cruciale per gli atleti e per il futuro di questa disciplina a livello internazionale.

E' in arrivo una due giorni cruciale per lo sci alpinismo sia a livello di Coppa del mondo, la Ismf world cup ski mountaineering, sia e soprattutto in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 quando, tra 19 e 21 febbraio, la disciplina farà il suo debutto assoluto nelle competizioni.

