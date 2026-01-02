Il Venezuela ha rilasciato altri prigionieri politici ma non c’è Alberto Trentini

Il governo venezuelano ha nuovamente rilasciato alcuni prigionieri politici, segnando una nuova fase nelle sue politiche interne. Tuttavia, tra le persone liberate non figura Alberto Trentini. Questa azione si inserisce in un contesto di tensioni e negoziati in corso nel paese.

Il governo del Venezuela ha rilasciato diversi di prigionieri politici per la seconda volta nel giro di pochi giorni. Ma tra le decine di detenuti che stanno lasciando il carcere non c’è Alberto Trentini, il cooperante italiano arrestato da oltre un anno e detenuto nel penitenziario di El Rodeo, nei pressi di Caracas. Una circostanza che continua a tenere alta l’attenzione diplomatica dell’Italia, mentre il quadro generale resta segnato da ambiguità, ritardi e repressione. Secondo le autorità venezuelane, sarebbero ottantasette i prigionieri politici coinvolti nell’ultima operazione, in gran parte rinchiusi nelle carceri di El Tocorón, nello stato di Aragua, ed El Rodeo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

