A Capodanno scarcerati altri 88 prigionieri politici in Venezuela Gli italiani Trentini e Pilieri restano in carcere

A Capodanno, in Venezuela, sono stati liberati 88 prigionieri politici, mentre gli italiani Trentini e Pilieri continuano a essere detenuti. La situazione nel paese resta tesa, con il rischio di destabilizzazione crescente. Recenti sviluppi includono l’arresto del presidente Nicolas Maduro da parte degli Stati Uniti, aumentando l’incertezza politica e le tensioni internazionali nella regione.

In Venezuela si rischia il caos, dopo il blitz col quale gli Stati Uniti hanno arrestato il presidente Nicolas Maduro. E questo rischia di congelare i progressi diplomatici sulla liberazione dei prigionieri politici, tra cui anche il cooperante italiano Alberto trentini. Pochi giorni prima dell'operazione ordinata da Donald Trump, le autorità di Caracas hanno rilasciato 88 prigionieri politici all'alba del primo gennaio, Giornata mondiale della pace. Le scarcerazioni hanno riguardato prigionieri detenuti nel centro penitenziario di Tocorón e ne El Rodeo I, la struttura in cui si trova da più di un anno Trentini.

