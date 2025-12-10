Roberto Benigni conduttore del Tg1 per una sera | Il mio sogno fin da quando ero bambino

10 dic 2025

Il 10 dicembre su Rai1, Roberto Benigni ha condotto il Tg1 per una sera, sostituendo Emma D'Aquino. Un episodio memorabile che ha suscitato entusiasmo e sorpresa, realizzando un sogno di lunga data dell’attore e regista, che ha definito quell’esperienza come un onore inaspettato e speciale.

Un momento di televisione destinato a restare nella storia quello andato in onda il 10 dicembre su Rai1, quando Roberto Benigni ha preso momentaneamente il posto di Emma D'Aquino alla conduzione del Tg1: "Lei non sa che onore mi fa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

