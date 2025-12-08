Scopre in diretta che la figlia Suamy Rispoli è stata ritrovata l'inviato | È quasi svenuta tra le mie braccia

Fanpage.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un momento di televisione destinato a restare nella storia quello andato in onda a Ore14, quando la madre di Suamy Rispoli ha scoperto in diretta il ritrovamento di sua figlia, scomparsa da 5 giorni. Il racconto dell'inviato Ruberto: "Uno dei più bei regali che questo lavoro potesse concedermi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

