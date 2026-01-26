Scandicci trionfo storico Arrighini stende il Siena
Scandicci ottiene una vittoria storica sul campo del Siena, con il gol decisivo di Arrighini. La partita, valida per il campionato, si è conclusa con il punteggio di 1-0 per gli ospiti, evidenziando l’importanza di questa affermazione per la squadra toscana. Entrambe le formazioni hanno mostrato impegno e determinazione, contribuendo a un risultato che rimarrà nella memoria del club.
SIENA 0 SCANDICCI 1 SIENA: Michielan, Conti, Somma, Zanoni (83’ Cavallari), Barbera (46’ Rossi), Vlahovic, Bello (46’ Ciofi), Vari (60’ Lipari), Noccioli, Mastalli (69’ Nardi), Andolfi. All. Cioni. SCANDICCI: Pepe, Marchesini, Dodaro (72’ Poli), Guidelli, Biancon, Valentini, Valori Viligiardi (32’ Fiaschi), Arrighini (91’ Russo), Boganini, Mugelli (75’ Russo). All. Taccola. Arbitro: Tuderti di Reggio Emilia. Marcatore: 4’ Arrighini. Note: ammoniti: Conti, Valori, Russo. Calci d’angolo 8-5. Recupero 3+8. SIENA – Prima storica vittoria dei Blues contro il Siena. Dopo il Prato un’altra grande cade sotto ai colpi di un commovente Scandicci che viola lo stadio Franchi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scandicci a tutto Arrighini. Una doppietta per volare
Scandicci è campione del mondo, storico trionfo per la Savino Del Bene VolleyLa Savino Del Bene Volley di Scandicci conquista il suo primo titolo mondiale, imponendosi nella finale contro l'Imoco Conegliano.
Scandicci a tutto Arrighini. Una doppietta per volareSCANDICCI: Fedele, Poli (68’ Marchesini), Dodaro, Tacconi, Orselli, Valentini, Valori, Viligiardi, Arrighini, Boganini (75’ Russo), Chiaverini. All. Taccola ... lanazione.it
Scandicci, che rimonta. Risolve Dodaro nel finaleSCANDICCI: Fedele, Bigazzi (78’ Sottil), Chiaverini, Tacconi, Biancon, Valentini, Valori, Viligiardi, Arrighini (79’ Russo), Mugelli (78’ Dodaro), Boganini. All ... lanazione.it
La cronaca del trionfo di fronte ai 13.000 di Torino!
