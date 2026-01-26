Scandicci trionfo storico Arrighini stende il Siena

Da sport.quotidiano.net 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Scandicci ottiene una vittoria storica sul campo del Siena, con il gol decisivo di Arrighini. La partita, valida per il campionato, si è conclusa con il punteggio di 1-0 per gli ospiti, evidenziando l’importanza di questa affermazione per la squadra toscana. Entrambe le formazioni hanno mostrato impegno e determinazione, contribuendo a un risultato che rimarrà nella memoria del club.

SIENA 0 SCANDICCI 1 SIENA: Michielan, Conti, Somma, Zanoni (83’ Cavallari), Barbera (46’ Rossi), Vlahovic, Bello (46’ Ciofi), Vari (60’ Lipari), Noccioli, Mastalli (69’ Nardi), Andolfi. All. Cioni. SCANDICCI: Pepe, Marchesini, Dodaro (72’ Poli), Guidelli, Biancon, Valentini, Valori Viligiardi (32’ Fiaschi), Arrighini (91’ Russo), Boganini, Mugelli (75’ Russo). All. Taccola. Arbitro: Tuderti di Reggio Emilia. Marcatore: 4’ Arrighini. Note: ammoniti: Conti, Valori, Russo. Calci d’angolo 8-5. Recupero 3+8. SIENA – Prima storica vittoria dei Blues contro il Siena. Dopo il Prato un’altra grande cade sotto ai colpi di un commovente Scandicci che viola lo stadio Franchi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

scandicci trionfo storico arrighini stende il siena

© Sport.quotidiano.net - Scandicci, trionfo storico. Arrighini stende il Siena

Leggi anche: Scandicci a tutto Arrighini. Una doppietta per volare

Scandicci è campione del mondo, storico trionfo per la Savino Del Bene VolleyLa Savino Del Bene Volley di Scandicci conquista il suo primo titolo mondiale, imponendosi nella finale contro l'Imoco Conegliano.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Scandicci, trionfo storico. Arrighini stende il Siena.

Scandicci a tutto Arrighini. Una doppietta per volareSCANDICCI: Fedele, Poli (68’ Marchesini), Dodaro, Tacconi, Orselli, Valentini, Valori, Viligiardi, Arrighini, Boganini (75’ Russo), Chiaverini. All. Taccola ... lanazione.it

Scandicci, che rimonta. Risolve Dodaro nel finaleSCANDICCI: Fedele, Bigazzi (78’ Sottil), Chiaverini, Tacconi, Biancon, Valentini, Valori, Viligiardi, Arrighini (79’ Russo), Mugelli (78’ Dodaro), Boganini. All ... lanazione.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.