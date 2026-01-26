Scandicci trionfo storico Arrighini stende il Siena

Scandicci ottiene una vittoria storica sul campo del Siena, con il gol decisivo di Arrighini. La partita, valida per il campionato, si è conclusa con il punteggio di 1-0 per gli ospiti, evidenziando l’importanza di questa affermazione per la squadra toscana. Entrambe le formazioni hanno mostrato impegno e determinazione, contribuendo a un risultato che rimarrà nella memoria del club.

