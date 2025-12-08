Scandicci a tutto Arrighini Una doppietta per volare
SCANDICCI 2 CANNARA 0 SCANDICCI: Fedele, Poli (68’ Marchesini), Dodaro, Tacconi, Orselli, Valentini, Valori, Viligiardi, Arrighini, Boganini (75’ Russo), Chiaverini. All. Taccola. CANNARA: Vassallo, Azurunwa, Mancini, Bertaina E., Schvindt, Danovaro, Lomangino, Myrtollari, Bertaina F., Montero (71’ Ferrario), Gnazale (81’ Scurioli). All. Armillei. Arbitro: Borello di Nichelino. Marcatori: 3’, 94’ Arrighini. Note: ammoniti Myrtollari, Viligiardi, Orselli. Calci d’angolo 2 a 5. Recupero 2 + 4. SAN CASCIANO – Punti di platino per lo Scandicci firmati Arrighini. Pronti via e lo Scandicci la sblocca: Arrighini recupera bene una palla sulla tre quarti, la scambia con Boganini ed inseritosi centralmente in area, infila Vassallo d’esterno destro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
