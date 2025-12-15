Scandicci è campione del mondo storico trionfo per la Savino Del Bene Volley

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Savino Del Bene Volley di Scandicci conquista il suo primo titolo mondiale, imponendosi nella finale contro l'Imoco Conegliano. La squadra toscana si laurea campione del mondo per club femminile, scrivendo una storica pagina di successi e portando l’Italia sul tetto del mondo nel volley femminile.

scandicci 232 campione del mondo storico trionfo per la savino del bene volley

© Firenzetoday.it - Scandicci è campione del mondo, storico trionfo per la Savino Del Bene Volley

La Savino Del Bene Volley di Scandicci è campionessa del mondo. La formazione toscana conquista, per la prima volta nella sua storia, il Mondiale per club femminile imponendosi nella finalissima tutta italiana contro la Prosecco Doc Imoco Conegliano per 3-1 sul parquet di San Paolo in Brasile. Un. Firenzetoday.it

Mister Pagliuca nel dopo gara dell'amichevole con lo Zenith Prato

Video Mister Pagliuca nel dopo gara dell'amichevole con lo Zenith Prato

scandicci 232 campione mondoPallavolo femminile, Scandicci campione del mondo per club: Conegliano ko 3-1 - La Savino Del Bene Scandicci &#232; campione del mondo per club nella pallavolo femminile per la prima volta nella sua storia. tg24.sky.it

Scandicci sul tetto del mondo: Conegliano si ferma ancora, ma ha tutto per riprendersi lo scettro - La Savino Del Bene Scandicci &#232; campione del mondo: titolo conquistato battendo in finale per 3- oasport.it