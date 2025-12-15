Scandicci è campione del mondo storico trionfo per la Savino Del Bene Volley
La Savino Del Bene Volley di Scandicci conquista il suo primo titolo mondiale, imponendosi nella finale contro l'Imoco Conegliano. La squadra toscana si laurea campione del mondo per club femminile, scrivendo una storica pagina di successi e portando l’Italia sul tetto del mondo nel volley femminile.
