Sbornia da Superbonus | Un Convegno da Non Perdere!

Il convegno organizzato da ANACI Bergamo si propone di offrire un approfondimento sulle problematiche emerse nel periodo post-Superbonus. L'incontro si terrà venerdì 30 gennaio e mira a fornire chiarimenti utili a professionisti e cittadini interessati alle implicazioni di questa misura. Un’occasione per confrontarsi sulle sfide attuali e condividere informazioni aggiornate in un contesto di dialogo competente e mirato.

ANACI Bergamo ha organizzato per il giorno venerdì 30 gennaio un incontro imperdibile per fare chiarezza sulle criticità del post-Superbonus. L’appuntamento formativo è utile a fare il punto su una delle tematiche più discusse degli ultimi anni. Un’occasione unica per confrontarsi con esperti del settore, analizzare i successi e le difficoltà riscontrate, e capire come orientarsi per il futuro. L’incontro sarà rivolto ai professionisti del settore, sono previsti infatti crediti formativi per gli Amministratori iscritti ANACI, per gli Architetti e per i Periti Industriali. L’obiettivo del convegno è di fornire strumenti concreti e risposte chiare alle domande che tutti ci poniamo: quali sono le prospettive future e come evitare le insidie che si sono presentate nel tempo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

