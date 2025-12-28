Conte sta combattendo contro la sbornia da festeggiamenti oggi a Cremona il test decisivo
Cremonese-Napoli non è solo l’ultima partita del 2025. Un 2025 particolarmente ricco per il Napoli. Due trofei nell’anno solare, l’ultima volta fu con Benitez tra Coppa Italia e Supercoppa. È la partita per verificare se il Napoli ha smaltito i festeggiamenti di Riad e se le sette sconfitte esterne di questo inizio di stagione possano essere considerate il passato che non ritorna. Scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava: L’ultima dell’anno contro la Cremonese (oggi alle 15) può dire al Napoli molte cose. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Conte sta combattendo contro la sbornia da festeggiamenti, oggi a Cremona il test decisivo.
Conte: «Dobbiamo lavorare sull’aspetto mentale, non quello tecnico-tattico. Anche l’ambiente deve dare una mano» - L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l'Udinese A Dazn: «Abbiamo fatto una buona gara, un pareggio non cambia nulla. ilnapolista.it
Conte contro la sfortuna: “Ci siamo allenati solo 15 minuti”. Altro infortunio in casa Napoli - Le parole di Antonio Conte in conferenza stampa a seguito della vittoria contro il Qarabag per 2- calciomercato.it
Testa, tattica e compattezza: così Conte ha riportato in alto il Napoli dopo la caduta di Bologna - Dopo il ko del 9 novembre contro il Bologna Conte usò parole forti, secondo molti l’inizio della fine: da quel momento in poi invece il Napoli ha cambiato pelle. goal.com
