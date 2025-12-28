Cremonese-Napoli non è solo l’ultima partita del 2025. Un 2025 particolarmente ricco per il Napoli. Due trofei nell’anno solare, l’ultima volta fu con Benitez tra Coppa Italia e Supercoppa. È la partita per verificare se il Napoli ha smaltito i festeggiamenti di Riad e se le sette sconfitte esterne di questo inizio di stagione possano essere considerate il passato che non ritorna. Scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava: L’ultima dell’anno con­tro la Cre­mo­nese (oggi alle 15) può dire al Napoli molte cose. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Conte sta combattendo contro la sbornia da festeggiamenti, oggi a Cremona il test decisivo.

