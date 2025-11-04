Il principale motivo d’interesse dell’imminente Gran Premio di Portogallo di MotoGP è rappresentato dall’ esordio di Nicolò Bulega nella classe regina del Motomondiale. Il vice-campione del mondo della Superbike sostituirà Marc Marquez in sella a una Ducati del Factory Team, disponendo dunque del miglior mezzo su piazza. Cosa ci si può aspettare dal ventiseienne emiliano? Mettiamola così, la rosa delle opzioni è infinita. Di certo, in un passato più lontano, la Casa di Borgo Panigale ha beneficiato di performance di primissimo piano da parte di un centauro che, dopo aver completato la stagione fra le derivate di serie, si è cimentato occasionalmente nel motomondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cosa aspettarsi da Nicolò Bulega in MotoGP? Ha tutto da guadagnare e niente da perdere!