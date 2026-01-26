Saviano l' ultima sparata | nel nostro Paese arriveranno milizie politiche armate

Recentemente, Roberto Saviano ha nuovamente attirato l’attenzione con affermazioni riguardanti la presenza di milizie politiche armate nel nostro Paese. In passato, il suo intervento ha suscitato discussioni anche nel mondo letterario, tra riflessioni sulla distinzione tra fiction e reportage. Questo episodio si inserisce in un contesto di analisi più ampia sulla sicurezza e le dinamiche politiche italiane, stimolando un dibattito sulla realtà attuale e le sue possibili evoluzioni.

Durante il suo quarto d'ora di celebrità letterario, Roberto Saviano fece parlare molto di letteratura -fiction contrapposta a letteratura -faction (che poi era la forma romanzo sovrapposta ai contenuti del reportage, tutta roba già esplorata un filino prima e un filino meglio da gente come Truman Capote). In ogni caso, le vecchie distinzioni sono alle spalle, Saviano ormai si dà compiutamente alla fantascienza, al racconto alternativo del reale, che di volta in volta diventa fantapolitica, fantacronaca, fantanalisi. L'esercizio sarebbe anche un innocuo divertissement, non fosse che poi la bolla giornalistica ti prende il fantacazzeggio savianesco e te lo rilancia come il responso dell'Oracolo, il vaticinio del Profeta, impacchettando i suoi virgolettati nella sezione Politica, invece di lasciarli là dove dovrebbero stare, Spettacoli&Intrattenimento.

