Albanese l' ultima sparata | ecco chi c' è nel mirino
Francesca Albanese prova a difendersi dopo la sparata sull 'attacco alla Stampa da parte dei pro-Pal a Torino. La relatrice Onu aveva parlato di "monito" per i cronisti scatenando un putiferio. E ora sul Fatto Quotidiano, rispondendo a un commento di Antonio Padellaro, spiega: "Tovo francamente disturbante la reazione scomposta seguita alle mie parole dopo l’aggressione alla sede de La Stampa. Non ho mai – MAI – auspicato violenza contro chicchessia (come potrei io che da una vita mi batto contro la violenza in tutte le sue forme?), né inteso che ciò che è accaduto servisse da “avvertimento” ai giornalisti, come qualcuno ha fantasiosamente suggerito, pontificando sulla parola “monito” e sul virgolettato trasfigurato ad arte all’interno del quale è stato fatto circolare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ecco l’ultima affermazione imbarazzante della paladina dei pro Pal Francesca Albanese: l’aggressione a La Stampa diventa “un monito ai giornalisti”. L’ennesima uscita che si commenta da sola… #albanese #francescaalbanese #propal #lastampa #violenza - facebook.com Vai su Facebook
Ecco l’ultima affermazione imbarazzante della paladina dei pro Pal Francesca Albanese: l’aggressione a La Stampa diventa “un monito ai giornalisti”. L’ennesima uscita che si commenta da sola… #albanese #francescaalbanese #propal #lastampa #violenza Vai su X
"Albanese fatti una Flotilla personale ma non rompere i c...". La lezione di Salvini alla funzionaria pro Pal - Matteo Salvini non ha utilizzato troppi giri di parole nel dare un “consiglio” a Francesca Albanese, la relatrice ... Secondo ilgiornale.it
Omicidio ex poliziotto albanese, indagato vicino di casa - C'è un indagato per la morte dell'ex guardia carceraria di origine albanese, Fatos Cenaj, 58 anni, ucciso con un colpo di pistola alla testa l'8 giugno scorso a Fontaniva (Padova). Scrive ansa.it