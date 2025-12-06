Albanese l' ultima sparata | ecco chi c' è nel mirino

Francesca Albanese prova a difendersi dopo la sparata sull 'attacco alla Stampa da parte dei pro-Pal a Torino. La relatrice Onu aveva parlato di "monito" per i cronisti scatenando un putiferio. E ora sul Fatto Quotidiano, rispondendo a un commento di Antonio Padellaro, spiega: "Tovo francamente disturbante la reazione scomposta seguita alle mie parole dopo l’aggressione alla sede de La Stampa. Non ho mai – MAI – auspicato violenza contro chicchessia (come potrei io che da una vita mi batto contro la violenza in tutte le sue forme?), né inteso che ciò che è accaduto servisse da “avvertimento” ai giornalisti, come qualcuno ha fantasiosamente suggerito, pontificando sulla parola “monito” e sul virgolettato trasfigurato ad arte all’interno del quale è stato fatto circolare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Liberoquotidiano.it