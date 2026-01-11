Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha segnalato la presenza di milizie armate in Venezuela che potrebbero rappresentare un rischio per i cittadini americani. Per questa ragione, ha consigliato agli americani di evitare viaggi nel paese e di lasciare immediatamente il territorio. Si tratta di un avviso volto a garantire la sicurezza dei propri cittadini in un contesto di potenziali minacce.

AGI - Il governo degli Stati Uniti ha avvertito che ci sono milizie armate in Venezuela che cercano americani o prove di "sostegno agli USA" e ha ribadito l'appello ai suoi cittadini a non viaggiare o lasciare "immediatamente" il Paese sudamericano. L'Ufficio degli Affari Consolari del Dipartimento di Stato ha aggiornato la sua raccomandazione per il Venezuela, che continua ad avere il più alto livello di rischio per gli americani. "Prima di partire, i cittadini americani dovrebbero prendere precauzioni e conoscere il loro ambiente. Ci sono rapporti di gruppi di milizie armate, noti come collettivi, che tagliano strade e perquisiscono veicoli alla ricerca di prove della cittadinanza americana o del sostegno agli Stati Uniti", indica l'avviso. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Usa, il Dipartimento di Stato invita gli americani a lasciare il Paese: "Rischio milizie armate"

Leggi anche: Venezuela, il Dipartimento di Stato Usa invita gli americani a lasciare il Paese

Leggi anche: Mali nel caos, la Farnesina invita gli italiani a lasciare il Paese. Cosa sta succedendo e perché c’entra la benzina

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Usa: Le esercitazioni cinesi intorno a Taiwan aumentano le tensioni; Venezuela, Trump: «Sarò io decisore ultimo». Rodriguez: «Non ci governa nessun agente straniero»; Venezuela, attesa per Alberto Trentini. Trump riceve petrolieri alla Casa Bianca; La Svizzera invita al rispetto del diritto internazionale.

Usa, stretta sugli stranieri: il Dipartimento di Stato esaminerà tutti i 55 milioni di visti concessi - Ulteriore stretta del dipartimento di Stato americano sugli stranieri negli Usa: è stato avviato un esame di tutti gli oltre 55 milioni di visti che permettono agli stranieri di ... quotidiano.net

Usa, il Dipartimento di Stato avvia il riesame del visto di 55 milioni di stranieri - Il Dipartimento di Stato americano ha reso noto di aver avviato una revisione completa dei più di 55 milioni di cittadini stranieri che risiedono negli Stati Uniti con regolare visto, come riportato ... lettera43.it

Usa, media: "Trump taglierà fondi per Africa, uffici diritti e clima". Rubio: "Fake news" - La spending review dell'amministrazione di Donald Trump potrebbe andare a colpire anche la presenza diplomatica degli Stati Uniti in Africa e gli uffici del Dipartimento di Stato che si occupano della ... tg24.sky.it

Il dottor Enrico Saloni è stato nominato direttore del nuovo dipartimento Medicina diagnostica, trasfusionale e dei servizi della Asl sud est.... - facebook.com facebook