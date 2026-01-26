Nel 2025 si preannuncia un anno di svolta per le artiste donne, dopo un’edizione dominata da voci maschili. Dopo un podio tutto al maschile, Giorgia si è distinta come l’unica a raggiungere la sesta posizione. Ecco i nostri pronostici e le previsioni, analizzando i trend e le possibili novità per questa stagione, con un’attenzione particolare alle protagoniste femminili.

Sarà l’anno delle donne, finalmente. Dopo un’edizione in cui solo Giorgia (sesta) era riuscita nell’impresa di spezzare il filotto di voci maschili in classifica. Sarà l’anno delle donne talentuose e consapevoli: Levante, Ditonellapiaga e Arisa su tutte. Sarà l’anno delle donne che non hanno paura di cambiare senza snaturarsi. E sarà anche l’edizione delle belle sorprese per il grande pubblico (mentre chi li ama già non si stupirà affatto) che faranno la fortuna di questo Festival: belle sorprese che portano il nome di Fulminacci, Sayf, Tredici Pietro, Eddie Brock. Nomi che tra qualche mese diranno molto a tanti: vi ricorda qualcosa Lucio Corsi? Ritmi latini qua e là, country da chi non te lo aspetti, qualche inciso rock, tanto pop e ultra pop, rap in salsa sanremese. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sarà l’anno delle donne, dopo un podio 2025 tutto al maschile. I nostri pronostici al primo ascolto

La terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026 si svolgerà ad Annecy-Le Grand Bornand, offrendo un nuovo scenario di sfide e confronti tra i migliori atleti.

Il titolo di Birraio dell’Anno 2025 è stato conquistato da Agostino Arioli del Birrificio Italiano, che si è distinto nel riconoscimento organizzato da Fermento Birra.

