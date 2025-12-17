Biathlon Coppa del Mondo Le Grand Bornand Al maschile i tempi sono maturi per il primo podio azzurro?

La terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026 si svolgerà ad Annecy-Le Grand Bornand, offrendo un nuovo scenario di sfide e confronti tra i migliori atleti. Tra le gare in programma, l’attenzione è rivolta agli uomini, con l’obiettivo di conoscere se sono maturi i tempi per un primo podio azzurro in questa stagione.

© Oasport.it - Biathlon, Coppa del Mondo Le Grand Bornand. Al maschile i tempi sono maturi per il primo podio azzurro? La terza tappa dell’edizione 2025-2026 della Coppa del Mondo di biathlon si terrà ad Annecy-Le Grand Bornand. La località dell’Alta Savoia è diventata una sorta di “ salotto buono ” del massimo circuito, essendone frequentata con sempre più costanza. L’allegoria del “salotto” non è stata usata per caso. Lo Stade de biathlon Sylvie Becaert è edificato letteralmente a fianco di un centro abitato, donando alla tappa un’atmosfera unica, quasi di carattere “familiare”. La peculiarità è acuita dal fatto di gareggiarvi spesso a ridosso delle feste natalizie, oramai imminenti. Il contraltare è rappresentato da una pista piuttosto semplice, priva di grandi asperità. 🔗 Leggi su Oasport.it Leggi anche: Biathlon, Coppa del Mondo Östersund 2025. Al maschile l’Italia vanta 4 vittorie e 7 podi Leggi anche: Classifica Coppa del Mondo maschile biathlon 2025-2026: Johan-Olav Botn consolida la leadership Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. ITALIA SHOW nella staffetta femminile 2 posto a ÖSTERSUND HIGHLIGHTS Biathlon, Coppa del Mondo Le Grand Bornand. Al maschile i tempi sono maturi per il primo podio azzurro? - 2026 della Coppa del Mondo di biathlon si terrà ad Annecy- oasport.it

Coppa del Mondo biathlon Annecy 2025: programma, orari, tv, streaming. Ultima tappa dell’anno solare - Dal 18 al 21 dicembre, la Coppa del Mondo di biathlon 2025- oasport.it

CAMPIONATI ITALIANI E COPPA ITALIA FIOCCHI DI BIATHLON Sabato 14 gennaio Domenica 15 gennaio Sci Club Brusson - facebook.com facebook

Coppa del Mondo nello Sci Nordico Biathlon, i risultati di Cristian Toninelli x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.