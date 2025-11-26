Chiesta l’archiviazione per Totti e Bocchi ma la Blasi non ci sta e torna alla carica

Roma. È emersa ieri la notizia che potrebbe chiudere, almeno per ora, uno degli ultimi capitoli giudiziari che coinvolgono Francesco Totti e Noemi Bocchi. La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione del procedimento per l’accusa di “abbandono di minori”, promossa dall’ex moglie di Totti, Ilary Blasi. La denuncia aveva preso piede da un episodio del maggio 2023, quando la figlia più piccola di Totti, di sette anni all’epoca, sarebbe rimasta in casa da sola per diverse ore, mentre l’ex calciatore e la Bocchi uscivano a cena, secondo la ricostruzione della Blasi. I figli della nuova compagna erano presenti nell’appartamento e una tata risultava formalmente incaricata di vegliare sui minori: ma secondo la versione della parte lesa, quella sera non c’era alcun adulto ad accudire i bambini. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Chiesta l’archiviazione per Totti e Bocchi, ma la Blasi non ci sta e torna alla carica

