Sanremo 2026 Ermal Meta torna in gara dopo 5 anni

Ermal Meta comunica le date del suo nuovo tour nei club, il calendario e i biglietti. Dopo l’annuncio ufficiale della sua partecipazione tra i Big del Festival di Sanremo 2026, Ermal Meta comunica le date del suo nuovo tour nei club, in programma a maggio 2026. I biglietti saranno disponibili in prevendita esclusiva per il Fanclub da oggi, lunedì 1° dicembre, alle ore 16.00; mentre saranno disponibili per tutti da domani, martedì 2 dicembre, sempre a partire dalle ore 16.00 su Ticketone e in tutti i punti vendita abituali. Il cantautore torna così a esibirsi nei principali club italiani dopo il recente e fortunato tour teatrale, caratterizzato da una formula narrativa speciale che intrecciava racconti e musica, registrando ovunque sold out e apprezzamento da pubblico e critica. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Sanremo 2026, Ermal Meta torna in gara dopo 5 anni

