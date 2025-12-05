Stabilizzazioni e aumento delle ore per gli oss del Civico il Nursind convocato dalla Regione
Arrivano rassicurazioni dalla Regione sull’estensione a 36 ore settimanali del contratto per gli operatori sociosanitari dell’Asp di Agrigento, Caltanissetta e dell’Arnas Civico di Palermo, e sulla stabilizzazione del personale infermieristico e operatori dell’Asp di Caltanissetta. Sono i temi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
