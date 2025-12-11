Dalla Regione l’ok all’aumento delle ore svolta per 120 Oss dell’Asp
La Regione ha approvato l’aumento delle ore di lavoro per 120 operatori socio-sanitari dell’Asp di Agrigento. La Cisl funzione pubblica di Agrigento celebra questa svolta, considerandola un passo avanti importante per i diritti e le condizioni dei lavoratori nel settore sanitario provinciale.
La Cisl funzione pubblica di Agrigento annuncia un importante risultato per i lavoratori del comparto sanitario provinciale. Dopo mesi di assemblee e un sit-in di protesta davanti alla prefettura, la Regione ha dato il via libera alla trasformazione dei contratti di 120 operatori socio sanitari. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Aumento di capitale per Firenze Fiera, Giani: “Da Regione segnale forte di valorizzazione” - facebook.com Vai su Facebook
"Sul nodo di Udine, il commissariamento ha accelerato tempi, lo Stato ha stanziato ulteriori 50 mln e l'aumento costi non dipende da Regione ma da fattori internazionali che hanno inciso su ogni opera". Così l'assessore a Infrastrutture Cristina Amirante tiny Vai su X