Dalla Regione l’ok all’aumento delle ore svolta per 120 Oss dell’Asp

La Regione ha approvato l’aumento delle ore di lavoro per 120 operatori socio-sanitari dell’Asp di Agrigento. La Cisl funzione pubblica di Agrigento celebra questa svolta, considerandola un passo avanti importante per i diritti e le condizioni dei lavoratori nel settore sanitario provinciale.

La Cisl funzione pubblica di Agrigento annuncia un importante risultato per i lavoratori del comparto sanitario provinciale. Dopo mesi di assemblee e un sit-in di protesta davanti alla prefettura, la Regione ha dato il via libera alla trasformazione dei contratti di 120 operatori socio sanitari.

