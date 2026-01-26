Il Comune di Desenzano del Garda ha condannato un gestore di mense scolastiche a una multa di 2.500 euro per aver violato le norme igienico-sanitarie, riscontrando la presenza di sangue umano nei pasti serviti agli studenti. L’episodio ha suscitato preoccupazione sulla sicurezza alimentare nelle strutture scolastiche locali.

Il Comune di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, ha condannato un gestore di mense scolastiche a pagare una multa da 2,500 euro per una grave infrazione alle norme igienico-sanitarie: presenza di sangue umano nei piatti. Lo scorso 29 ottobre, era arrivata una segnalazione dalla scuola primaria Laini sulle “tracce di sangue sotto i piatti o vicine ai contorni”. A causare questo incidente sarebbe stato il ferimento di una dipendente della mensa, che avrebbe continuato a servire i piatti alle bambine e ai bambini presenti senza accorgersi del taglio provocato dalle teglie maneggiate poco prima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sangue sui piatti alla mensa scolastica”: gestore del servizio condannato a pagare una sanzione

