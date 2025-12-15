Sangiovannese tre schiaffi all’Asta per preparare al meglio la finale di Coppa Italia

L'articolo presenta la partita tra Sangiovannese e Asta Taverne, con un focus sulla preparazione della finale di Coppa Italia. La sfida si è conclusa con un punteggio di 3-1 a favore della Sangiovannese, evidenziando le formazioni e i momenti salienti dell'incontro. Un'analisi delle strategie e delle prestazioni delle due squadre anticipa l'importanza di questa competizione.

© Lanazione.it - Sangiovannese, tre schiaffi all'Asta per preparare al meglio la finale di Coppa Italia Asta Taverne 1 Sangiovannese 3 ASTA TAVERNE (4-3-3): Cefariello, Curcio, Migliorini, Hoxhaj (14' st Cappelli), De Vitis, Manganelli, Cianciolo (21' st Baroni), Ceccatelli (6' st Mussi), Bandini, Cavallini, Neri (23' pt Boduri), A disp: Lombardini, Galardi, Piliu, Biagi, Dragoni. All. Bartoli SANGIOVANNESE (4-3-3): Barberini; Gozzini, Ferrante, Nocentini, Stopponi; Gori, Noferi (46' st Rossi), Romanelli; Zoppi (24' st Fiaschi), Borri (39' st Lombardi) Castrovilli (32' st Falugiani). A disp: Viti, Bardotti, Diallo, Campaioli, Ceccherini. All. Spada (Calderini squalificato) Arbitro: Kumbulla di Verona (Meocci-Egitto) Reti: 2' pt Romanelli (S), 10' pt Castrovilli (S), 21' pt Gori, 10' st Bandini (A) Note: spettatori 250 circa.