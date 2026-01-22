Il Renaissance Naples Hotel Mediterraneo invita a celebrare San Valentino con

NAPOLI – Love in Translation, ovvero l’amore in tutte le lingue del mondo. Il San Valentino al Renaissance Naples Hotel Mediterraneo è un percorso emotivo tra gusto, scoperta di nuovi abbinamenti, tanto romanticismo, accompagnamento musicale e sorprese che faranno “viaggiare” gli ospiti non solo virtualmente. La raffinata cena preparata dall’executive chef Pasquale De Simone al Roof Garden Angiò (ore 20.30, costo 109 euro per persona) prevede l’aperitivo di benvenuto con Mini cheese cake ricotta di bufala e salmone affumicato, Pane ai cereali, alici di Cetara e pomodori essiccati, Gambero in tempura al sesamo, Focaccia con lardo di Colonnata e riduzione di vino Aglianico, Montanarina con passata di pomodoro e burrata alle erbe. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - San Valentino, Love in Translation al Renaissance Naples Hotel Mediterraneo

We Love Cortona: per San Valentino la città etrusca diventa capitale degli innamoratiIl 14 febbraio, Cortona si trasforma nella capitale degli innamorati con l’iniziativa «We Love Cortona».

“I love you, Paul”, una grande storia d’Amore nella notte di San ValentinoIl Teatro del Seminario Vescovile di Bergamo Alta ospita, nella notte di San Valentino, l’anteprima nazionale della performance teatrale “I love you, Paul”.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: We Love Cortona: per San Valentino la città etrusca diventa capitale degli innamorati; Trascorrete un San Valentino romantico e originale al Museo Rodin, partecipando alla serata Love 2026.; Napoli in Love: itinerario di San Valentino nella leggenda di Romeo e Giulietta e le storie d’amore più coinvolgenti di Napoli; Fattoria La Maliosa lancia Love is Blind per celebrare San Valentino.

Napoli in Love: itinerario di San Valentino nella leggenda di Romeo e Giulietta e le storie d’amore più coinvolgenti di NapoliL’associazione De Rebus Neapolis organizza per il giorno di San Valentino un percorso seguendo le tracce scritte nel romanzo ma alla ricerca di indizi che ci porteranno a scoprire un finale diverso de ... napolitoday.it

Con Fever San Valentino si vive dal vivo: musica, jazz e format immersivi in tutta ItaliaCandlelight, jazz e format interattivi: Fever propone un San Valentino 2026 fatto di esperienze culturali e spettacoli dal vivo in 16 città ... techprincess.it

San Valentino a Lecce: Love is in the (Baroque) Air «L'amore guarda non con gli occhi, ma con l'anima.» – William Shakespeare Quest'anno il vostro San Valentino si tinge delle vibes uniche del centro storico. Che sia per un selfie perfetto sotto la Basilic - facebook.com facebook