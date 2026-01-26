San Sebastiano Stra | la polizia locale ha gestito 2.700 richieste e segnalazioni

A San Sebastiano, Stra, la polizia locale ha gestito circa 2.700 richieste e segnalazioni nel ultimo periodo. Sono stati raddoppiati i veicoli fermati e controllati, e il numero di chiamate al numero unico di emergenza è aumentato del 13%, passando da 2.390 a 2.709. Inoltre, sono stati effettuati 451 interventi di pronto intervento, segnando un incremento del 14,5%. Un aggiornamento sulle attività di controllo e sicurezza nella comunità.

Domenica 25 gennaio la commemorazione del patrono del Corpo. Il distretto integrato dei Comuni di Stra, Noventa Padovana, Vigonovo e Saonara la celebra ogni anno. Violazioni a norme commerciali e igienico-sanitarie: più di 53 mila euro di multe Raddoppiati i veicoli fermati e controllati: numero unico sempre più punto di rifermento per i cittadini, le chiamate ricevute da 2390 a 2709 (+13%) con 451 interventi del pronto intervento (+14,5%). Si è svolta a Stra, domenica 25 gennaio, la tradizionale commemorazione di San Sebastiano, patrono della polizia locale. Il distretto integrato dei Comuni di Stra, Noventa Padovana, Vigonovo e Saonara celebra ogni anno questa ricorrenza a rotazione: per il 2026 il Comune ospitante è stato Stra.

