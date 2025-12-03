Quartieri protagonisti | cittadini e Polizia locale a confronto per segnalazioni e richieste
Si è chiusa martedì sera il ciclo di otto incontri organizzati dalla Polizia Locale di Forlì con la collaborazione dell'Ufficio quartieri del Comune, con i Comitati territoriali di quartiere. Iniziati il 28 ottobre, a cadenza di due incontri settimanali, si sono conclusi con il Comitato numero 5. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
