San Saba al buio monta la protesta | In strada facciamo luce con gli smatphone

Le strade di San Saba sono al buio da mesi a causa di problemi all’impianto d’illuminazione. La mancanza di luce pubblica ha portato i residenti a protestare, utilizzando anche gli smartphone per illuminare le strade. La situazione interessa diverse zone del quartiere, tra cui piazza Bernini, via Zuccari e viale Giotto, evidenziando la necessità di interventi tempestivi.

Da mesi le strade di San Saba restano al buio. Problemi all’impianto d’illuminazione stradale vengono segnalati, almeno dallo scorso ottobre, in piazza Bernini, in via Zuccari, in via Maderno, in viale Giotto e nelle principali strade del quartiere. “Siamo costretti a camminare accendendo le torce dei telefonini, per evitare cadute e brutti incontri” ha raccontato Carla Spaziani, presidente della rete inquilini Ater di San Saba. Il disservizio è prolungato, nonostante un esposto inviato alla procura di Roma lo scorso 8 ottobre. Nel provvedimento i cittadini hanno fatto presente di aver ripetutamente contattato Areti per segnalare la condizione in cui si trovano le strade.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su San Saba Al Buio

A Salvitelle, in risposta a un guasto nel sistema di illuminazione pubblica, alcuni cittadini hanno deciso di posizionare dei lumini lungo la strada al buio.

