Strada al buio per un guasto i cittadini posizionano dei lumini | la protesta a Salvitelle

A Salvitelle, in risposta a un guasto nel sistema di illuminazione pubblica, alcuni cittadini hanno deciso di posizionare dei lumini lungo la strada al buio. Un gesto che, pur nella semplicità, evidenzia la volontà di richiamare l’attenzione sul problema senza ricorrere a forme di protesta più eclatanti. Questa iniziativa rappresenta un modo pacifico e civile per segnalare l’interruzione dell’illuminazione e sollecitare interventi rapidi.

Una forma di protesta “civile” e anche ironica quella messa in atto da alcuni ignoti cittadini a Salvitelle dove il sistema di illuminazione ha avuto dei problemi e allora si è ovviato con il posizionamento dei lumini.Il buioL'impianto di illuminazione lungo la strada principale del piccolo borgo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

