Via Rossi lasciata al buio da settimane monta la rabbia dei residenti

Via Ernesto Rossi a Caserta è completamente al buio. Da diverse settimane l’illuminazione pubblica non è funzionante creando forti disagi alla cittadinanza.I residenti lamentano che la scarsa visibilità, soprattutto nelle ore serali e notturne, rappresenta un pericolo per l’incolumità dei pedoni. 🔗 Leggi su Casertanews.it

