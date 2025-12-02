Compleanno da record per Mariannina D' Amico | a 105 anni è la più longeva di Lanciano

Con 105 candeline appena spente, Mariannina D’Amico è la residente del Comune di Lanciano più longeva. Nata a Quadri il 29 novembre 1920, la nonnina ha da poco festeggiato il compleanno, tagliando il traguardo mirabile di un’età da record. Il sindaco Filippo Paolini si è recato a omaggiare. 🔗 Leggi su Chietitoday.it