Compleanno da record per Mariannina D' Amico | a 105 anni è la più longeva di Lanciano
Con 105 candeline appena spente, Mariannina D’Amico è la residente del Comune di Lanciano più longeva. Nata a Quadri il 29 novembre 1920, la nonnina ha da poco festeggiato il compleanno, tagliando il traguardo mirabile di un’età da record. Il sindaco Filippo Paolini si è recato a omaggiare. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
