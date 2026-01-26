Nel contesto politico italiano, le differenze tra le figure di Salvini e Tajani si riflettono non solo nelle posizioni, ma anche nelle scelte di scena. Ieri, il teatro Manzoni di Milano ha ospitato un confronto che ha evidenziato le distanze ideologiche e strategiche tra i due leader, distanze che vanno oltre i confini geografici e si radicano nelle diverse coordinate politiche che li contraddistinguono.

Esiste una distanza che non si misura in chilometri, ma in coordinate politiche: quella che ieri ha separato il velluto rosso del Teatro Manzoni di Milano dalle alture innevate di Roccaraso e Rivisondoli. Nell’ultima domenica di gennaio, Lega e Forza Italia hanno occupato i due poli opposti della scena governativa, mettendo in scena una polarizzazione interna che è, al contempo, una ricerca di identità e un’Opa sul futuro dell’area moderata. Mentre a Milano si celebrava la liturgia delle radici liberali, in Abruzzo il Carroccio serrava i ranghi attorno al pragmatismo del territorio: due manifestazioni speculari per marcare il perimetro di fronte all’egemonia di Fratelli d’Italia, pur muovendosi su binari ideologici sempre più divergenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Salvini e Tajani a duello

