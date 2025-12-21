Nika Prevc si riscatta dopo il beffardo secondo posto di ieri e domina gara-2 sul trampolino grande HS140 di Engelberg, sede della quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci femminile. La giovane slovena firma così il quarto successo della stagione e raggiunge quota 26 vittorie individuali nel circuito maggiore a soli vent’anni. La campionessa mondiale in carica, vincitrice delle ultime due Sfere di Cristallo consecutive, si è imposta nella seconda competizione del weekend sul Large Hill svizzero infliggendo distacchi siderali alla concorrenza. Nika ha fatto il vuoto nella serie conclusiva, effettuando un salto mostruoso in condizioni difficili e scavalcando con ampio margine l’unica atleta che era riuscita a precederla di un’incollatura nella prima serie. 🔗 Leggi su Oasport.it

Salto con gli sci, Nika Prevc stravince gara-2 a Engelberg. Sieff unica azzurra in zona punti

