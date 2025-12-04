Salto con gli sci Stroem vince gara-1 a Wisla Prevc squalificata Sieff unica azzurra a punti
Anna Odine Stroem completa una giornata praticamente perfetta e, dopo aver primeggiato in qualificazione, vince gara-1 sul trampolino grande HS134 di Wisla in apertura della terza tappa stagionale della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci femminile. Quarta vittoria individuale della carriera nel circuito maggiore per la norvegese, che torna così sul gradino più alto del podio a quasi tre anni di distanza dall’ultima volta (18 febbraio 2023 a Rasnov). Si tratta di un risultato abbastanza sorprendente per la 27enne scandinava, che non era riuscita ad entrare tra le migliori tre nelle prime quattro competizioni della stagione olimpica invernale di Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
*Un viaggio tra storia, leggende e panorami mozzafiato in Romania!* Martedì abbiamo visitato *Curtea Domneasca* di Târgovi?te, l’antica residenza principesca dei sovrani valacchi. Passeggiare tra le sue mura è come fare un salto indietro nel tempo: un - facebook.com Vai su Facebook
Salto con gli sci, Stroem vince gara-1 a Wisla. Prevc squalificata, Sieff unica azzurra a punti - Anna Odine Stroem completa una giornata praticamente perfetta e, dopo aver primeggiato in qualificazione, vince gara- Si legge su oasport.it
La tappa di Wisla si apre nel segno di Anna Odine Stroem, clamorosa squalifica per Nika Prevc in qualificazione - A Wisla (Polonia) è scattato il lunghissimo weekend di Coppa del Mondo di salto con gli sci: le ragazze hanno inaugurato la tappa con Gara- Lo riporta neveitalia.it
Salto con gli sci, Lanisek vince gara-1 a Ruka e allunga nella generale. Due azzurri in top20! - 1 a Ruka su serie secca nella terza tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2025- Lo riporta oasport.it
Anze Lanisek vince a Falun nonostante il vento: rivedi il salto vincente - Anze Lanisek vince a Falun nonostante il vento: rivedi il salto vincente video VIDEO SALTO CON GLI SCI - Secondo neveitalia.it