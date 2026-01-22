A testa alta 2 non si farà ma Sabrina Ferilli tornerà presto in TV

Sabrina Ferilli tornerà presto in TV, anche se “A testa alta 2” non è previsto. La fiction, molto apprezzata su Canale 5, potrebbe ispirare nuovi progetti senza necessariamente seguire la stessa trama. Mediaset valuta le opportunità future, ma al momento non ci sono conferme per una seconda stagione della serie con l'attrice. Restano quindi in sospeso le possibilità di ulteriori sviluppi legati alla protagonista e ai nuovi casi.

Nessuna seconda stagione per la fiction campione di ascolti su Canale 5, ma il ritorno di Sabrina Ferilli sul piccolo schermo è più vicino del previsto Mai dire mai, perchè con i numeri che ha fatto fin qui A testa alta, Mediaset potrebbe commissionare nuovi episodi basati su casi completamente nuovi, ma la stagione 2 della fiction con Sabrina Ferilli non dovrebbe vedere la luce. A confermarlo a Fanpage.it è stato Mizio Curcio, lo sceneggiatore della serie che ha tenuto incollato per tre serata il pubblico di Canale 5 (nel momento in cui scriviamo non sono ancora stati diffusi i dati Auditel dell'ultima puntata). 🔗 Leggi su Movieplayer.it

