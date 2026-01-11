Ma avete mai visto il marito misterioso di Sabrina Ferilli? Anche lui è famoso | ecco chi è

Da donnapop.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Se vi siete mai chiesti chi sia il marito di Sabrina Ferilli, ecco una panoramica sulla sua figura e sulla loro relazione. Nonostante il riserbo, l’uomo ha una certa notorietà, e la loro storia d’amore, consolidata dopo i quaranta anni, è spesso al centro dell’attenzione. Di seguito, scoprite chi è l’uomo che condivide la vita dell’attrice romana.

Sabrina Ferilli e il marito, anche lui famoso: una storia d’amore solida, nata dopo i 40 anni. Ecco chi è l’uomo che l’attrice ha scelto al suo fianco. Leggi anche: Sabrina Ferilli amante di Totti mentre era sposato con Ilary Blasi? Scoppia il gossip: ecco dove si vedevano di nascosto Da anni Sabrina Ferilli è uno dei volti più amati del cinema e della televisione italiana. Ironica, schietta e sempre molto riservata sulla propria vita privata, l’attrice romana è tornata protagonista sul piccolo schermo con la nuova serie di Canale 5 A testa alta – Il coraggio di una donna. Ma accanto alla carriera luminosa, c’è un aspetto che continua a incuriosire il pubblico: il rapporto con il marito, uomo importante noto nel mondo dell’imprenditoria, ma lontano dal gossip. 🔗 Leggi su Donnapop.it

ma avete mai visto il marito misterioso di sabrina ferilli anche lui 232 famoso ecco chi 232

© Donnapop.it - Ma avete mai visto il marito “misterioso” di Sabrina Ferilli? Anche lui è famoso: ecco chi è

Leggi anche: Avete mai visto il giovanissimo fidanzato di Fabio Canino? Ha 30 anni meno di lui: ecco chi è

Leggi anche: “Mio marito ha lasciato tutto il suo patrimonio al suo figlio ‘segreto’, ma lui non lo sa e rischia di perdere tutto”: è caccia all’erede misterioso a “Chi l’ha visto?”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Clotilde Sabatino, chi è il misterioso marito Raffaele/ Vita sentimentale alla larga da occhi indiscreti.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.