Movida e sicurezza controlli nelle discoteche dopo la strage di Crans Montana

Dopo la recente tragedia di Crans Montana, le autorità italiane rafforzano i controlli nelle discoteche per garantire la sicurezza pubblica. La Prefetta di Caserta, Lucia Volpe, ha convocato una riunione straordinaria del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza, focalizzandosi sulla prevenzione e l’adozione di misure più rigorose nelle aree di aggregazione giovanile. L’obiettivo è assicurare un ambiente più sicuro per tutti i cittadini e i visitatori.

A seguito della tragica strage avvenuta recentemente a Crans Montana, la Prefetta di Caserta, Lucia Volpe, ha convocato oggi a Palazzo del Governo una riunione straordinaria del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, dedicata alla città di Caserta e incentrata sulla sicurezza nei locali di intrattenimento. All'incontro hanno partecipato il Questore, i Comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, la Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, oltre ad Antonella Scolamiero, coordinatrice della Commissione Straordinaria del Comune di Caserta, accompagnata dalla Comandante della Polizia Municipale. Movida e sicurezza, controlli nelle discoteche dopo la strage di Crans Montana - Definito un dispositivo di controlli coordinato dalla Questura di Caserta, che coinvolgerà Polizia locale, Forze di polizia statali, reparti specializzati dei Carabinieri e Vigili del Fuoco ...

