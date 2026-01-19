dopo crans montana i controlli nelle discoteche italiane sono aumentati

Dopo l’episodio di Crans-Montana, le autorità italiane hanno intensificato i controlli nelle discoteche. Sono stati riscontrati locali con sale troppo affollate e mancato rispetto delle norme di sicurezza, portando a numerose chiusure temporanee. Questa situazione evidenzia l’importanza di garantire ambienti sicuri e conformi alle normative, per tutelare la salute e il benessere di clienti e operatori del settore.

Sono state trovate sale da balle troppo piene e norme di sicurezza non rispettate, che hanno portato a diverse chiusure temporanee A Crans-Montana, nella nota zona sciistica del canton Vallese, in Svizzera, nella notte di Capodanno sono morte 40 persone in un incendio divampato dentro il locale Le Constellation. L’incendio è stato causato dalle candele pirotecniche legate alle bottiglie portate ai tavoli, che nel seminterrato dove si stava svolgendo la serata hanno appiccato il fuoco ai pannelli di spugna fonoassorbenti fissati al soffitto (parallelamente ai controlli di questi giorni, alcuni sindaci e discoteche hanno vietato l’utilizzo proprio queste candele, che in Italia non sono vietate nei locali al chiuso). 🔗 Leggi su Ilpost.it

Dopo la recente tragedia di Crans Montana, le autorità italiane rafforzano i controlli nelle discoteche per garantire la sicurezza pubblica. La Prefetta di Caserta, Lucia Volpe, ha convocato una riunione straordinaria del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza, focalizzandosi sulla prevenzione e l’adozione di misure più rigorose nelle aree di aggregazione giovanile. L’obiettivo è assicurare un ambiente più sicuro per tutti i cittadini e i visitatori.

Dopo la tragedia di Capodanno nella discoteca di Crans-Montana, in cui persero la vita 40 persone, tra cui sei italiani, si intensificano i controlli dei Nas sulle discoteche. In Italia, si osserva un rafforzamento delle verifiche per garantire sicurezza e prevenzione. Questa attenzione mira a prevenire incidenti simili, mantenendo alta l’attenzione sulla tutela di clienti e operatori del settore.

Dopo le critiche per Crans Montana, la Svizzera cancella gli eventi previsti durante le Olimpiadi - Il responsabile di "Presenza Svizzera", l'ente che promuove l'immagine del paese all'estero, ammette: "Le decisioni diverse se i giochi si fossero tenuti in un altro Paese" ... rainews.it