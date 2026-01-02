Sabatini non ha dubbi | Il Milan deve completare la rosa con un difensore

Sandro Sabatini ha commentato il mercato del Milan, sottolineando l'importanza di rafforzare la rosa con un difensore. Il giornalista sportivo ha evidenziato come questa integrazione possa contribuire a migliorare la solidità della squadra di Allegri. Le sue parole, espresse in un recente video su YouTube, offrono uno sguardo chiaro sulle possibili strategie di mercato dei rossoneri.

