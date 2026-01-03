Cagliari-Milan Sabatini | Fullkrug servirà sicuro Di Tomori impressiona …

Sandro Sabatini ha commentato la recente partita tra Cagliari e Milan, evidenziando l’importanza di Fullkrug, che secondo lui sarà determinante per la squadra. Ha inoltre sottolineato come Di Tomori abbia mostrato impressionanti qualità difensive. La vittoria del Milan, ottenuta grazie a un gol di Leao, conferma l’andamento positivo della squadra in questa stagione.

Il giornalista Sandro Sabatini ha commentato la vittoria del Milan sul campo del Cagliari grazie al gol di Leao.

