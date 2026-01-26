Rubano medicinali vestiti e alcolici nei supermercati della città | individuati dalla polizia

Domenica pomeriggio, a Bergamo, la polizia ha fermato due persone responsabili di aver sottratto medicinali, vestiti e alcolici in diversi supermercati della città. Gli agenti sono intervenuti tempestivamente in seguito alle denunce di furto, contribuendo a tutelare la sicurezza dei commercianti e dei clienti. L’attività delle forze dell’ordine prosegue per garantire un ambiente commerciale più sicuro e controllato.

Bergamo. Volanti in azione domenica pomeriggio, per due episodi di furto avvenuti in alcuni supermercati della città. I poliziotti hanno individuato due persone, ritenute responsabili di aver sottratto merce senza pagarla. Il primo intervento intorno alle 18 al supermercato Esselunga di via Corridoni, dove gli agenti hanno rintracciato e indagato un cittadino marocchino, classe 1989, sorpreso dopo aver occultato alcune bottiglie di alcolici all’interno del proprio zaino. Poco dopo, alle 18.30, un’altra pattuglia è intervenuta in via Carducci, identificando un uomo di origine romena che, in concorso con una donna riuscita a dileguarsi prima dell’arrivo degli operatori, aveva sottratto medicinali e capi di abbigliamento dal supermercato Conad.🔗 Leggi su Bergamonews.it

