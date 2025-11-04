Rubano in diversi supermercati del sud pontino | beccati durante un controllo di Polizia

Nel pomeriggio di ieri, durante un'operazione di controllo del territorio, gli agenti della Polizia di Stato di Gaeta hanno fermato un'auto sospetta, una Fiat Punto di colore grigio, che circolava nonostante fosse già radiata dalla Motorizzazione. Il veicolo è stato intercettato lungo via Lungomare Giovanni Caboto, nel centro cittadino. I tre occupanti e la scoperta di generi alimentari sospetti. Durante il controllo, gli agenti hanno identificato i tre occupanti del veicolo, tutti con numerosi precedenti di polizia, in particolare per reati contro il patrimonio e furto.

