Ruba smartphone e scarpe da ginnastica su un' auto arrestato

Nella mattinata di domenica 25 gennaio 2026, una volante della polizia è intervenuta in via di Francia a Sampierdarena, a seguito di una segnalazione di furto su un'auto in sosta. Un uomo di 44 anni, senza fissa dimora e di origini marocchine, è stato arrestato con l’accusa di aver rubato uno smartphone e delle scarpe da ginnastica dall’interno del veicolo.

La polizia ha arrestato un 44enne di origini marocchine senza dimora per furto aggravato. Intorno alle 6 di domenica 25 gennaio 2026 una volante è intervenuta in via di Francia a Sampierdarena per una segnalazione di furto a bordo di un'autovettura in sosta. Poco prima un cittadino aveva notato un soggetto che aveva rotto il vetro di un'auto per asportare qualcosa e nasconderla dentro a un borsone. Avvisato il 112, gli agenti sono immediatamente accorsi sul luogo e hanno identificato un uomo, che, appiedato, si stava dirigendo verso via Cantore con lo stesso borsone descritto dal richiedente.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Ruba due smartphone da un'auto in sosta, 58enne denunciato dai carabinieriA Omegna, un uomo di 58 anni residente nel Cusio è stato denunciato dai carabinieri per aver rubato due smartphone da un’auto parcheggiata in strada.

Leggi anche: Esce dalla questura e ruba su un'auto, arrestato tempo zero

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Caso Salerno, il Pd irritato: pressing sul sindaco per ritirare le dimissioni.

Ruba smartphone e scarpe da ginnastica su un'auto, arrestatoFermato per un controllo, il soggetto aveva con sè una dozzina di paia di scarpe da ginnastica e due smartphone del valore di circa 2.500 euro. Gli operatori hanno rintracciato il proprietario ... genovatoday.it

Ruba scarpe da 200 euro, denunciato dai carabinieri in pattuglia nel centro commercialeUn giovane è stato denunciato per furto aggravato ieri, 14 gennaio, dopo aver rubato un paio di scarpe firmate da 200 euro in un negozio del centro ... ravennaedintorni.it

Parma, ruba lo smartphone a una ragazza poi la minaccia con la pistola: denunciato un 37enne. #GuardiaFinanza #Parma #zonerosse #stupefacenti #furto #viaTrieste #minacce #armadafuoco - facebook.com facebook

Parma, ruba lo smartphone a una ragazza poi la minaccia con la pistola: denunciato un 37enne x.com