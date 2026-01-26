Ruba smartphone e scarpe da ginnastica su un' auto arrestato

Nella mattinata di domenica 25 gennaio 2026, una volante della polizia è intervenuta in via di Francia a Sampierdarena, a seguito di una segnalazione di furto su un'auto in sosta. Un uomo di 44 anni, senza fissa dimora e di origini marocchine, è stato arrestato con l’accusa di aver rubato uno smartphone e delle scarpe da ginnastica dall’interno del veicolo.

La polizia ha arrestato un 44enne di origini marocchine senza dimora per furto aggravato. Intorno alle 6 di domenica 25 gennaio 2026 una volante è intervenuta in via di Francia a Sampierdarena per una segnalazione di furto a bordo di un'autovettura in sosta. Poco prima un cittadino aveva notato un soggetto che aveva rotto il vetro di un'auto per asportare qualcosa e nasconderla dentro a un borsone. Avvisato il 112, gli agenti sono immediatamente accorsi sul luogo e hanno identificato un uomo, che, appiedato, si stava dirigendo verso via Cantore con lo stesso borsone descritto dal richiedente.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

