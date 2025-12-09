Esce dalla questura e ruba su un' auto arrestato tempo zero
La polizia ha arrestato per il reato di furto aggravato un 21enne di origini tunisine, che poco prima era stato denunciato per lo stesso reato.Il primo intervento risale alle 13.40 di lunedì 8 dicembre 2025, quando gli agenti delle volanti hanno fermato il giovane in piazza Santa Sabina mentre. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Personale della Polizia di Stato della Questura di Viterbo ha eseguito il rimpatrio di un cittadino albanese quarantatreenne, già detenuto presso l’Istituto di pena di Viterbo Nicandro Izzo, dove stava scontando la condanna a quattro anni e due mesi di reclusion - facebook.com Vai su Facebook
Milano, 23enne fuori controllo: ruba un furgone e appena esce dal comando di Polizia danneggia 13 auto in sosta - Denunciato per il furto di un furgone, appena esce dal comando di Polizia locale, danneggia 13 auto in sosta per rubare all'interno e la porta di un ... Lo riporta affaritaliani.it
Chi è la compagna attuale di Pago? Dopo infiniti tira e molla, c’è sempre Serena Enardu metropolitanmagazine
F1, Carlos Sainz: “Contento dei miei risultati in Williams. Ferrari? A qualcuno mancherò” oasport.it
Baronissi accende il Natale: inaugurato il programma “Vivi Baronissi – Natale 2025/2026” anteprima24.it
Maniago, frontale tra auto e corriera: morto guidatore della vettura, aveva la patente sospesa per sorpasso ... ildifforme.it
Lo schermo del telefono si è rotto? Il trucco casalingo che lo ripara in un attimo (e gratis) screenworld.it
ChatGPT 5 condiviso: il regalo tech dell’anno a soli 5,75€ al mese pantareinews.com
Atropia recensione alia shawkat conduce una satira di guerra coinvolgente ma sbaglia il messaggio principale jumptheshark.it
F1, Carlos Sainz: “Contento dei miei risultati in Williams. Ferrari? A qualcuno mancherò” oasport.it
Baronissi accende il Natale: inaugurato il programma “Vivi Baronissi – Natale 2025/2026” anteprima24.it
Maniago, frontale tra auto e corriera: morto guidatore della vettura, aveva la patente sospesa per sorpasso ... ildifforme.it
Lo schermo del telefono si è rotto? Il trucco casalingo che lo ripara in un attimo (e gratis) screenworld.it
ChatGPT 5 condiviso: il regalo tech dell’anno a soli 5,75€ al mese pantareinews.com
Atropia recensione alia shawkat conduce una satira di guerra coinvolgente ma sbaglia il messaggio principale jumptheshark.it