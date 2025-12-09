Esce dalla questura e ruba su un' auto arrestato tempo zero

Genovatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia ha arrestato per il reato di furto aggravato un 21enne di origini tunisine, che poco prima era stato denunciato per lo stesso reato.Il primo intervento risale alle 13.40 di lunedì 8 dicembre 2025, quando gli agenti delle volanti hanno fermato il giovane in piazza Santa Sabina mentre. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Milano, 23enne fuori controllo: ruba un furgone e appena esce dal comando di Polizia danneggia 13 auto in sosta - Denunciato per il furto di un furgone, appena esce dal comando di Polizia locale, danneggia 13 auto in sosta per rubare all'interno e la porta di un ... Lo riporta affaritaliani.it