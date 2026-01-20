Rottamazione quinquies l' appello dell' Unione nazionale cosumatori a 404 Comuni calabresi

L’Unione Nazionale Consumatori Calabria ha rivolto un appello ai 404 Comuni della regione riguardo alla rinnovata richiesta di rottamazione quinquies. In una nota ufficiale, il presidente avv. Saverio Cuoco e il segretario regionale sottolineano l’importanza di un’attenzione condivisa sulle pratiche di recupero e regolarizzazione delle cartelle esattoriali, evidenziando l’obiettivo di favorire un percorso trasparente e sostenibile per i cittadini calabresi.

L’Unione nazionale consumatori Calabria attraverso il suo presidente, avv. Saverio Cuoco e del segretario regionale, dott. Tullio Caracciolo, rivolge un accorato appello ai 404 Comuni calabresi. Un messaggio rivolto agli amministratori locali calabresi, sindaci, assessori, commissari, che hanno.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Rottamazione quinquies, mozione dell’opposizione a Racalmuto: “Valutare l’adesione e riferire in Consiglio”Una mozione dell’opposizione, presentata al presidente del Consiglio comunale di Racalmuto, Carmelo Falco, invita l’amministrazione a valutare l’adesione alla rottamazione quinquies. Classificazione comuni montani, la contrarietà dell'Unione Comuni MugelloLe tensioni esplodono nell’Unione Montana del Mugello in seguito alla proposta di classificazione dei comuni montani secondo la legge 1312025. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Rottamazione Quinquies, lappello di Debitum Calabria per aiuti su tributi locali a famiglie e imprese; Rottamazione Quinquies, lappello del consigliere Soli: Unopportunità per famiglie e imprese, il Comune aderisca subito; Nocera Inferiore, Forza Italia chiede ladesione del Comune alla Rottamazione Quinquies; Rottamazione quinquies, appello di Confcommercio Taranto ai Comuni. UNC Calabria: appello ai 404 Comuni per aderire alla Rottamazione Quinquies e sostenere i cittadini - Il presidente Cuoco e il segretario Caracciolo invitano le amministrazioni locali ad adottare le delibere previste dalla Legge 199/2025: Unoccasione di equità fiscale che aiuta famiglie e imprese se ... inquietonotizie.it Nocera Inferiore, Forza Italia sollecita il Comune: Aderire alla Rottamazione Quinquies per aiutare cittadini e imprese - A lanciare lappello sono i consiglieri comunali Vincenzo Sellitto e Massimiliano Petti, che sottolineano limportanza di cogliere questa opportunità per sostenere famiglie e imprese del territorio. agro24.it Rottamazione quinquies: come azzerare sanzioni e interessi Al via la domanda online per i debiti dal 2000 al 2023. Ecco le regole per ottenere lo sconto e... - facebook.com facebook FISCO | ROTTAMAZIONE QUINQUIES. Mettiti in regola con il fisco PER INFO cnaroma.it/rottamazione-q… x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.