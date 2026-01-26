Ronda Ghibellina l’edizione dei millecinquecento e del fango

Ronda Ghibellina 2026 si svolge ad Arezzo, tra pioggia, fango e momenti di autentica convivialità. L’edizione dei millecinquecento richiama un anno storico, caratterizzato da condizioni atmosferiche difficili e un senso di resistenza condivisa. Un evento che celebra la tradizione e la forza della comunità, anche nelle sfide più dure.

Arezzo, 26 gennaio 2026 – L’anno dei millecinquecento è l’anno della pioggia e dei sorrisi esausti ma autentici sotto una crosta di fango rappreso: è questa la sintesi di Ronda Ghibellina 2026. Tuttavia, se questi due spunti, il record assoluto di partecipanti e la giornata bagnata ma soprattutto fangosa, sono stati i temi più chiacchierati nel terzo tempo di Ronda Ghibellina 2026, non possiamo soprassedere su tutto il resto, su una due giorni che ha richiamato a Castiglion Fiorentino più di tremila visitatori, fra atleti, accompagnatori e appassionati. Una veloce cronaca delle gare competitive. 🔗 Leggi su Lanazione.it

