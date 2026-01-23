Ronda Ghibellina tutto pronto per l’edizione dei record

La Ronda Ghibellina si prepara alla sua sedicesima edizione, che si terrà domenica 25 gennaio a Castiglion Fiorentino. L’evento, atteso ogni anno dagli appassionati, coinvolge percorsi tra strade e sentieri del territorio. L’organizzazione ha completato i preparativi per garantire una giornata sicura e ben strutturata per tutti i partecipanti.

Arezzo, 23 gennaio 2026 – . È tutto pronto per la sedicesima edizione della Ronda Ghibellina, in programma domenica 25 gennaio sulle strade e sui sentieri d i Castiglion Fiorentino. Un’edizione che è già entrata nella storia della manifestazione e degli eventi sportivi castiglionesi con 1537 partecipanti complessivi, toccando il record assoluto di adesioni. Numeri che certificano il respiro nazionale e internazionale della Ronda Ghibellina 2026: gli iscritti provengono da 26 nazioni straniere, a conferma dell’interesse crescente verso la manifestazione anche oltre i confini italiani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

